A Leverogne il ricordo dell'eccidio nazi-fascista 80 anni dopo

Si terrà venerdì 13 settembre la commemorazione dell'eccidio avvenuto 80 anni fa nella frazione di Leverogne del Comune di Arvier, dove una rappresaglia nazi-fascista causò la morte di 13 innocenti e la distruzione di una parte rilevante dello stesso abitato di Leverogne e della quasi totalità dei villaggi di Rochefort e di Chez-les-Garin.

L'iniziativa del Comune, in collaborazione con la presidenza della Regione, è in programma nell'ambito dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

"Proprio con la volontà di non dimenticare questo tragico fatto - sottolinea l'amministrazione comunale in una nota - e di creare un legame fra i nonni ed i bisnonni e le nuove generazioni sono state previste le iniziative che si inseriscono nel 'percorso della memoria' da anni intrapreso con la fattiva collaborazione dell'intera comunità, dei testimoni, delle famiglie e delle scuole".

Alle 14.30 verrà celebrata sul piazzale dell'Albergo Col du Mont la messa e, deposta la corona presso il monumento commemorativo ai caduti, si terranno i discorsi commemorativi.

Seguirà, alle 16.30, lo spettacolo itinerante dal titolo '13 settembre - Una processione civile' realizzato dalla compagnia teatrale Palinodie.

Una rappresentazione per "valorizzare la memoria di chi visse quei terribili momenti e riportarla nei luoghi in cui avvenne un fatto storico che segnò un'intera comunità, utilizzando tecnologie moderne e creando, durante il percorso nel borgo di Leverogne, un dialogo diretto con i partecipanti che saranno suddivisi in gruppi da 28 persone". Repliche alle ore 18 e poi, il giorno seguente, sabato 14 dicembre, alle 15, 16.30 e 18. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 settembre via telefono (016599279 o, in orario serale, al 3287062425) o e-mail (biblioteca@comune.arvier.ao.it).



