I Minimo vitale alla finale del Nord Italia di Sanremo Rock

I Minimo Vitale - già vincitori di Rock targato Italia, e selezionati da Musicultura 2024 - sabato 31 agosto parteciperanno alla finale del Nord Italia per Sanremo Rock. Sul palco di piazza Castello, a Ferrara, porteranno la canzone 'Cabine telefoniche dismesse'.

Il gruppo valdostano (Alberto Neri alla voce, Luca Consonni e Josy Brazzale alle chitarre, Davide Torrione al basso e Alessandro Longo alla batteria) a luglio ha suonato alle selezioni che si sono svolte a Monza, passando il turno. Ci sono già state le finali per il Centro e il Sud. Ogni 'sezione' individuerà sei gruppi che suoneranno alla finale nazionale del 14 settembre prossimo, sul palco dell'Ariston, a Sanremo.

Per l'occasione, vista la temporanea indisponibilità di Josy Brazzale (chitarra) e Alessandro Longo (batteria), saranno ospiti dei Minimo Vitale il chitarrista Stefano Gini (già 'Soluzione') e il batterista Giuliano Danieli (già membro originario dei Minimo Vitale)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA