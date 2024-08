Comunità energetiche, Cpel "soluzioni per i costi degli studi di prefattibilità"

"Individuare soluzioni che consentano di coprire i costi sostenuti nella predisposizione degli studi di prefattibilità anche qualora gli stessi evidenziassero la non sostenibilità della costituzione di una comunità energetica rinnovabile alle condizioni ipotizzate". Lo chiede l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali, fornendo parere positivo, con osservazioni, alla proposta di deliberazione della giunta 'Approvazione dell'avviso per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (Cer) sul territorio regionale per gli Enti locali valdostani e della relativa scheda azione, nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027'.

In questo senso, i rappresentanti degli enti locali hanno ribadito la volontà di sostenere forme di collaborazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili sui propri territori.



