Violenza sessuale su una minorenne in alta Valle, un fermo

Un uomo, originario del Nord Africa, è stato fermato dai carabinieri di Saint-Pierre con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne. I fatti sono avvenuti a metà agosto, in un comune dell’alta Valle. In base alle informazioni raccolte, quel giorno la ragazza era stata sorpresa in strada dalla pioggia. Per ragioni da chiarire, era stata fatta entrare in un alloggio dove vivono alcuni lavoratori stagionali, compreso l’arrestato. Nell’abitazione non sarebbe stata l’unica ragazza presente. In questo contesto si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale. La giovane era poi riuscita ad allontanarsi.

La denuncia di quanto accaduto ha permesso di identificare il sospettato e di far scattare il fermo.

Molti aspetti sono ancora da accertare e i carabinieri stanno ultimando di ascoltare le altre persone presenti al momento dei fatti. Nel frattempo il gip del tribunale di Aosta ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è assistito dall’avvocata Liala Todde che, alla luce del prosieguo delle indagini, valuterà se presentare istanza per una misura cautelare meno afflittiva.

