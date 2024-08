Cda a cinque per la Scuola alberghiera, Bondaz ancora presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione (Cda) della Fondazione per la Formazione professionale turistica di Châtillon, segnando l'avvio di una nuova fase per l'istituzione. Per la prima volta, infatti, in linea con il rinnovato Statuto, il cda è composto da cinque membri, non più da tre.

Alla presidenza è stata confermata Jeannette Bondaz, già alla guida del cda nel precedente mandato, che rappresenta l'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta (Adava) e che ha espresso gratitudine per la fiducia rinnovata: "Desidero ringraziare la giunta regionale per la riconferma. Continueremo - ha spiegato - a lavorare a servizio del settore turistico per formare la prossima generazione di manager dell'ospitalità".

Secondo l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, "si tratta di una riconferma che premia il lavoro sin qui svolto. Infatti, in controtendenza con i dati nazionali, in Valle d'Aosta la formazione professionale in ambito turistico continua a registrare un aumento degli iscritti, a dimostrazione di un percorso di studi qualificato e apprezzato. Una qualità ben testimoniata dalla professionalità degli allievi che negli ultimi anni hanno partecipato agli eventi di alto livello organizzati dalla Regione, raccogliendo molti apprezzamenti".

Il nuovo cda include, oltre alla presidente Bondaz, include l'assessore Grosjacques, Gabriella Vernetto, membro esperto nel campo dell'istruzione designata dal competente assessorato regionale, e tre membri nominati con deliberazione della giunta regionale. Tra questi, Alessia Gontier, confermata in rappresentanza di Coldiretti, ed Edoardo Melgara, rappresentante di Confcommercio.



