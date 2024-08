Scuola, 12 dirigenti scolastici incaricati di reggenze

Sono stati individuati i 12 dirigenti scolastici che guideranno, oltre al proprio istituto, anche altre scuole in reggenza. Lo comunica l'assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali. Il 29 luglio scorso la Sovraintendenza agli studi ha proceduto con il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2024/2025. In sette casi si tratta di istituti comprensivi: Stefania Girodo Grant ('E.

Reinotti' di Pont-Saint-Martin), Luca Barbieri ('L. Barone' di Verrès), Francesco Lo Baido 'U.c.v. Mont Emilius 1' di Nus), Elena Maria Grosso ('J.B. Cerlogne' di Saint-Pierre), Emanuela Bobbio ('M. I. Viglino' di Villeneuve), Maria Giovanna Bonvicini ('E. Martinet' di Aosta), Stefania Nappo ('L. Einaudi' di Aosta).

Per cinque scuole superiori sono stati nominati: Antonella Dallou (Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès), Giovanni Peduto (Liceo delle scienze umane e scientifico 'R. M. Adelaide' di Aosta), Cristiana Marchesini (Istituto tecnico e professionale regionale 'C. Gex' di Aosta), Barbara Buscaglione (Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale 'I. Manzetti' di Aosta), Anna Paoletti (Centro regionale per l'istruzione degli adulti - Cria di Aosta).

Come anticipato durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, in occasione della discussione inerente alla proposta di legge finalizzata a supportare i dirigenti scolastici nella gestione delle scuole assegnate in reggenza, l'assessore Jean-Pierre Guichardaz precisa che "si resta in attesa delle date di svolgimento delle prove scritte della procedura ordinaria del concorso per dirigente scolastico da parte del ministero dell'Istruzione e del merito. Probabilmente le prove si terranno a settembre, ma si resta in attesa delle indicazioni ufficiali ministeriali".

"Entro il 19 agosto scorso, come previsto dalla recente legge regionale, i dirigenti scolastici reggenti - aggiunge Guichardaz - hanno comunicato alla Sovraintendenza agli studi i nominativi dei docenti che usufruiranno per il prossimo anno scolastico, a partire dal primo settembre 2024, del semiesonero o dell'esonero dall'insegnamento per supportare il dirigente scolastico nell'attività organizzativa delle scuole di reggenza e/o di titolarità, in base alla complessità dell'istituzione scolastica assegnata".

"Sicuramente si tratta di un supporto importante che permetterà alle scuole di affrontare il nuovo anno scolastico in modo più sereno - conclude l'assessore - in attesa della conclusione della procedura concorsuale che avverrà entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025".



