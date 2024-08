Finaosta, a novembre lascia il direttore generale Paolo Giachino

Il direttore generale di Finaosta, Paolo Giachino, lascerà in autunno il suo incarico per "motivi strettamente personali". Lo comunica in una nota la finanziaria regionale. Il presidente Marco Linty, a nome del consiglio di amministrazione, "intende ringraziare il dirigente per il suo lungo lavoro al servizio della finanziaria regionale".

Il manager "affiancando gli organismi esecutivi che si sono succeduti, - commentano ancora il presidente e il consiglio di amministrazione - ha promosso negli ultimi anni una significativa crescita nell'assetto aziendale ed ha accompagnato la finanziaria nel suo percorso di posizionamento come punto di riferimento autorevole del mondo finanziario regionale e non solo".

Giachino rimarrà alla direzione di Finaosta fino a fine novembre 2024. Linty conclude precisando come "l'organo esecutivo si stia già attivando per individuare le opportune soluzioni organizzative conseguenti, al fine di dare continuità all'operatività aziendale".



