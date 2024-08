Dunoyer lascia il Consiglio comunale di Aosta, entra Broglio

Il capogruppo dell'Union Valdôtaine in Consiglio comunale ad Aosta dal 2020, Laurent Dunoyer, lascia l'incarico di consigliere comunale per "motivi professionali".

Lo annuncia l'Uv in una nota, aggiungendo: "Gli siamo grati per l'impegno profuso a favore della comunità e per i risultati ottenuti in tutti questi anni all'interno del Comune di Aosta".

Dunoyer sarà sostituito in Consiglio comunale da "Domenico Broglio, a cui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro", sottolinea il Mouvement.



