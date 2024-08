Legambiente in Valle d'Aosta, 'non ci aspettavamo simile situazione'

"E' stata una tappa particolarmente interessante. Abbiamo fatto un sopralluogo sul ghiacciaio Tza de Tzan. Oltre al ritiro dei ghiacci abbiamo preso atto degli effetti dell'alluvione del giugno scorso. La prima impressione è stata incredibile, nessuno si aspettava un simile cambiamento, è stato impressionante". Lo ha detto Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente Cipra Italia, presentando i risultati della seconda tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente che si è svolta nei giorni scorsi in Valle d'Aosta. "Nell'alta Valpelline - ha aggiunto - ci sono stati eventi di dimensioni consistenti e intrecciati tra loro.

Questo dimostra che siamo immersi nei cambiamenti climatici, i quali ci evidenziano anche l'aumento degli eventi estremi, e con questi dovremo fare i conti. I modelli devono cambiare, tutti i ragionamenti vanno rifatti. Ci dobbiamo confrontare con la realtà: alle politiche di mitigazione vanno affiancate anche le politiche di adattamento e questi non sono 'pensieri frivoli' degli ambientalisti". Bonardo conclude: "E' triste che spesso si fa come se nulla fosse. Le cose che facevamo prima oggi non vanno più bene".



