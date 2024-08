Giornata 'porte aperte' all'Università della Valle d'Aosta

L'Università della Valle d'Aosta organizza un 'open day' rivolto a coloro che sono interessati a conoscere l'offerta formativa e le disposizioni per l'ammissione ai corsi di laurea dell'ateneo per l'anno accademico 2024/2025.

L'evento si svolgerà venerdì 30 agosto, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede storica di Aosta, in strada Cappuccini 2A.

I docenti dell'Università saranno disponibili per fornire informazioni sull'offerta formativa e gli sbocchi lavorativi dei corsi di laurea, mentre il personale amministrativo darà informazioni su tasse, procedure legate all'ammissione, opportunità di studio all'estero. Sarà inoltre possibile parlare con studenti e studentesse per informazioni sulla vita universitaria.

Ci si può iscrivere all'iniziativa di orientamento compilando il form online, pubblicato sul sito www.univda.it/benvenuti.

L'ufficio orientamento, che gestisce il servizio di consulenza orientativa, è a disposizione per ulteriori informazioni (contatti: 0165/1875213 - orientamento@univda.it).

Dal prossimo anno accademico le attività didattiche dell'Università si svolgeranno in via Monte Vodice, nel nuovo polo universitario. Le domande di ammissione possono essere presentate online tramite credenziali Spid sul sito www.univda.it entro il 4 settembre per Scienze della formazione primaria ed entro il 12 settembre 2024 (ore 12) per gli altri corsi di laurea e per il master di primo livello in Management delle piccole e medie imprese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA