Fontina dop, 'dazi cinesi frenano percorsi già non facili'

"Queste azioni frenano percorsi che non sempre sono facili". Così Andrea Barmaz, presidente del Consorzio Fontina dop, in merito all'ipotesi di dazi sui prodotti lattiero-caseari dell'Ue da parte di Pechino. "Il bacino della Fontina in Cina - spiega - è davvero minimo, c'è un unico esportatore".

Barmaz ricorda le difficoltà emerse, già un paio di anni fa, con un progetto comunitario di cui il Consorzio Fontina è partner, realizzato insieme ad altre eccellenze del Nord-ovest.

L'iniziativa era volta a promuovere i prodotti negli Stati Uniti e in Cina. Se verso gli States il progetto è proseguito, in Oriente non è proprio partito. In Cina "abbiamo trovato diversi ostacoli e il progetto su quel versante è stato sospeso".



“Se parliamo in generale del prodotto lattiero caseario italiano, quello cinese è un mercato in forte espansione. Per la Fontina un po’ meno, il quantitativo prodotto è ridotto, quindi l’export in Cina è un po’ più complesso”, dice Fulvio Blanchet, direttore del Consorzio Fontina Dop. Per questo “il quantitativo di Fontina venduto in Cina al momento è ridotto, non è un mercato oggi quantitativamente importante sull’export”.

Tuttavia, aggiunge Blanchet “dispiace un po’, come era successo per i dazi americani di Trump del 2019, che le produzioni lattiero casearie italiane finiscano spesso in mezzo a queste diatribe internazionali”. “Oggi - aggiunge Blanchet - viene esportato circa il 15% della produzione totale di Fontina: il mercato più importante, come per molti altri formaggi europei, è ancora quello statunitense, seguito da paesi europei come Francia, Germania, Regno Unito”.



