Torna la Cogne Academy, apre a tutti i neodiplomati

Prenderà il via ad ottobre la terza edizione della Cogne Academy con l'obiettivo di formare giovani pronti ad entrare nel settore dell'industria siderurgica. Cogne Acciai Speciali selezionerà a settembre 15 neodiplomati per un percorso formativo in azienda. Il corso, completamente gratuito e rivolto i possessori di un qualsiasi diploma quinquennale, inizierà ad ottobre e si concluderà a dicembre 2024, offrendo "un'opportunità unica per giovani tra i 18 e i 29 anni, che desiderano intraprendere la carriera di 'Steel Operator', ovvero operatori dell'industria siderurgica". Il programma prevede 250 ore di formazione intensiva. I candidati che supereranno il percorso riceveranno proposte lavorative da parte dell'azienda.

"La Cogne Academy rappresenta il polo formativo che l'azienda ha strutturato per le proprie persone: donne e uomini formati, motivati e capaci di lavorare in squadra, di affrontare le sfide della tecnologia e di accumulare conoscenze, abilità e competenze" commenta Ilaria Fadda, direttore risorse umane e Academy in Cogne Acciai Speciali. "Con questa iniziativa - aggiunge Monica Pirovano, direttore generale Cogne Acciai Speciali - stiamo cercando di riprendere quel che fu la storica Scuola Cogne, prima realtà formativa aziendale che, negli anni, ha 'scolarizzato' migliaia di giovani valdostani che attraverso la scuola di fabbrica hanno trovato un punto di partenza per entrare nel mondo del lavoro".



