Restaurate le "steli mauriziane", da settembre al Parini

E' stato completato il restauro delle "steli mauriziane" dell'ospedale Parini di Aosta. Sono situate in corrispondenza del vecchio ingresso della struttura, in fondo dell'attuale piastra, prima delle scale che portano ai piani. L'inaugurazione è prevista il 22 settembre, alle 11.15, alla presenza del principe Emanuele Filiberto di Savoia e del gran cancelliere Johannes Theo Niederhauser nell'ambito di una visita ad Aosta in occasione della festa liturgica di San Maurizio, patrono dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Le steli - si legge in una nota - "ricordano la storia dei due ospedali della città: quello attuale inaugurato grazie all'Ordine Mauriziano nel lontano 1942 e il più antico risalente alla fine del 1700 e situato dove oggi sorge il palazzo dell'amministrazione regionale".

Nel corso della visita ad Aosta, il 21 settembre, il principe Emanuele Filiberto incontrerà una delegazione degli ordini dinastici della real Casa di Savoia e il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. Inoltre il 22 settembre è previsto alle 12,30 un galà di beneficenza al Grand Hotel Billia di Saint Vincent.

