Scatta "cancelleria sospesa" per i bambini del quartiere Cogne

L'associazione Quartiere Cogne in collaborazione con la cartolibreria Briviodue, anche per quest'anno, ha organizzato "Cancelleria sospesa" a favore delle famiglie del quartiere con minori che frequentano le scuole dell'obbligo. L'iniziativa - come si legge in una nota - "ha lo scopo di dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, pertanto, coloro che vogliono fare una donazione possono recarsi all'ufficio dell'associazione sito in Place de la Neige 1 o direttamente alla cartolibreria Briviodue di Corso Lancieri o di piazza Chanoux. Come già negli anni precedenti questa iniziativa ha riscosso un notevole successo permettendo ai bambini di ricevere una dotazione di base per frequentare serenamente la scuola". La cartolibreria Briviodue contribuisce ulteriormente con una donazione pari al 10 per cento del totale raccolto.

