Consegnata bandiera Valle d'Aosta a Charlotte Bonin

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, hanno consegnato la bandiera valdostana all'atleta Charlotte Bonin che sarà impegnata nella Paralimpiadi di Parigi 2024, al via mercoledì 28 agosto.

"È con piacere che abbiamo voluto consegnare la bandiera valdostana - sottolineano il presidente e l'assessore - perché Charlotte oltre all'Italia, sarà la portacolori soprattutto della Valle d'Aosta al prossimo evento paralimpico di Parigi. La Chevalier de l'Autonomie 2024, grazie alle sue doti non solo sportive ma anche di lealtà e dedizione, saprà degnamente rappresentare i nostri colori. La sua abnegazione e la grande preparazione per lo sport le consentono di essere ancora al via dell'evento che è il sogno di ogni atleta".

Bonin, del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, è alla sua seconda partecipazione ai Giochi paralimpici, dopo la medaglia d'argento conquistata a Tokyo 2020 in veste di guida con l'atleta non vedente Anna Barbaro nel paratriathlon. Nel suo palmares anche l'argento ai mondiali di Dubai e il bronzo agli Europei di Valencia sempre in coppia con Anna Barbaro. Inoltre ha partecipato ai Giochi olimpici di Pechino nel 2008 e a quelli di Rio nel 2016 nel triathlon.



