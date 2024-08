Finaosta lancia nuova versione di "Sostegno alle imprese"

Per rispondere "in modo proattivo agli eventi alluvionali verificatisi a giugno in Valle d'Aosta", Finaosta propone una nuova versione del prodotto "Sostegno alle Imprese 2023" al fine di soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese valdostane. E' quanto si legge in una nota della Finanziaria regionale.

"Sostegno alle Imprese-Alluvione 2024 - spiega Finaosta - è un prodotto dedicato alle piccole e medie imprese che hanno subito danni diretti o indiretti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a giugno. Si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine, a tasso fisso agevolato, con durata variabile da 3 anni a 8 anni, che potrà essere garantito da fideiussioni personali, bancarie, confidi, Mcc e reali. Il finanziamento potrà essere richiesto per acquisto di scorte effettuato tra il primo marzo 2024 e il 30 giugno 2024, per il ripristino di beni mobili o immobili danneggiati dall'alluvione o per sostegno al fatturato pari ai ricavi caratteristici rilevati nei mesi di luglio-agosto-settembre 2023".

La Finanziaria regionale conferma il plafond complessivo a disposizione per 10 milioni di euro. Ciascuna impresa potrà ottenere un finanziamento di importo compreso tra i 30 mila e i 500 mila euro. La domanda per il finanziamento potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2024. Le informazioni per presentare domanda sono pubblicate sul sito www.finaosta.com.



