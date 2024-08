Maxi controlli dei carabinieri in Valle d'Aosta a Ferragosto

Nel periodo dal 6 al 17 agosto i carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio della Valle d'Aosta. Le compagnie di Aosta e Saint-Vincent/Chatillon hanno svolto servizi mirati in alcune aree, unitamente a personale del Nas. Sono stati impiegati 80 militari e 40 mezzi.

"I controlli sono stati finalizzati - si legge in una nota - a scongiurare reati predatori in danni dei numerosi turisti".

Oltre 500 persone sono state identificate. "Ieri notte nei pressi della Torre del Lebbroso, ad Aosta- scrivono i carabinieri - sono stati identificati 15 cittadini di origine sudamericana che stavano consumando bevande alcoliche deturpando l'area che in seguito è stata ripulita". Inoltre "tre soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. A Morgex un giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga e di un coltello di genere proibito: il tutto è stato oggetto di sequestro e contestuale segnalazione dello soggetto alla Prefettura e alla Procura per detenzione ai fini di spaccio della droga". In totale sono stati sequestrati circa 30 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere.



