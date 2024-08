Aosta, la festa estiva di viale Conte Crotti raddoppia

Quest'anno la festa estiva di viale Conte Crotti raddoppia: l'evento si svolgerà il 23 e il 30 agosto nella via alla periferia Aosta. Venerdì i commercianti hanno organizzato la tradizionale serata, che inizierà alle 19 e terminerà alle una, con concerto dal vivo, deejay set, animazione per bambini, tango argentino e schiuma party. Il venerdì successivo, invece, oltre all'animazione per bambini la festa accoglierà il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi: 42 banchi e 40 negozi, "un'offerta commerciale mai vista in città". Il 30 agosto è anche previsto l'accesso gratuito al Museo dell'Area Megalitica.



