Attaccano vasca da bagno a fuoristrada, un ferito grave

E ' di un ferito grave il bilancio di un singolare incidente stradale avvenuto il giorno di ferragosto a Morgex. Secondo quanto si è appreso alcuni ragazzi del posto hanno attaccato una vasca da bagno ad un fuoristrada e hanno iniziato a girare per il paese. All'improvviso la vasca si è rovesciata sbalzando gli occupanti sulla sede stradale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Aosta dove è stato ricoverato in rianimazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nella frazione di Arpy, sopra Morgex. All'interno della vasca - normalmente utilizzata per abbeverare le mucche - c'erano due ragazzi, entrambi di circa vent'anni. Mentre venivano trascinati dal fuoristrada, sono finiti contro una casa: uno ha riportato ferite non gravi, l'altro - Didier Quinson - ha urtato violentemente con la testa contro un muro, riportando un serio trauma cranico. E' stato trasportato all'ospedale Parini ed è ricoverato in prognosi riservata.



