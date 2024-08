A Jovencan torna "Mater", il festival multidisciplinare

Per la terza edizione di "Mater", rassegna multidisciplinare che si svolge a Jovencan, protagonista sarà il Teatro del Lemming che presenterà lo spettacolo "Attorno a Troia_Troiane". La rappresentazione è in programma il 20 e il 21 agosto alla Maison des anciens remedes.

Sul palco saliranno Diana Ferrantini, Veronica Di Bussolo, Maddalena Dal Maso, Marina Carluccio, Katia Raguso, Silvia Massicci, Elena Fioretti e Simone Spes. Regia di Massimo Munaro "Questo lavoro - si legge in una nota del regista - si costituisce come la seconda parte di un ciclo denominato Attorno a Troia che, dall'Iliade alle Troiane all'Eneide, intende indagare il tema della distruzione di una civiltà, dello smarrimento e dell'esilio. Attraverso questo ritorno alle radici della nostra cultura vogliamo interrogarci sulla possibilità della conservazione di una identità culturale, la nostra, della sua trasformazione e di una sua possibile rifondazione. Il periodo storico che stiamo vivendo fa sentire ciascuno di noi come Achei lanciati alla distruzione di città e contemporaneamente come Troiani alla deriva. Il nostro volto sempre più assume su di sé il volto del conquistatore insieme a quello dello sconfitto. Giochiamo entrambi i ruoli, alternativamente, nella ruota della storia. Oggi essi però sembrano darsi contemporaneamente. Siamo i distruttori del pianeta e insieme, proprio per questo, attraverso i cambiamenti climatici, le guerre e le pandemie, le vittime di questa distruzione. Nella terribile condizione dei migranti sta insieme l'origine e il destino della nostra civiltà".

Il Teatro del Lemming è una compagnia teatrale di ricerca fondata nel 1987 e finanziata dal Ministero della Cultura dal 1997. E' da tempo riconosciuto come uno dei gruppi di punta del nuovo teatro italiano ed europeo.Orari spettacolo: 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30 e 21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA