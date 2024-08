Temporali in Valle d'Aosta, scatta l'allerta gialla

In Valle d'Aosta il Centro funzionale regionale ha emesso un avviso di "Allerta gialla" per criticità idrogeologica in previsione delle forti piogge previste nelle prossime ore. L'allarme riguarda i settori nord-occidentale e meridionale della regione alpina. "Le precipitazioni previste per oggi e domani pomeriggio, sotto forma di rovesci o temporali locali, possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell'ordine di alcuni chilometri quadrati.

Non si escludono fenomeni di caduta di massi e frane superficiali, che potrebbero provocare interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche" si legge nel bollettino di allerta, che resterà in vigore fino alle 23.59 del 14 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA