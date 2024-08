Microcomunità, 2,8 milioni per ammodernare le strutture

La Giunta regionale ha approvato il Piano annuale 2024 di riparto dei contributi agli enti locali per interventi destinati alle strutture socio-assistenziali.

"Destiniamo alle Unités e al Comune di Aosta le risorse utili - spiega l'assessore Carlo Marzi - a garantire e a migliorare l'assistenza delle persone più fragili. Con una spesa di oltre 1,5 milioni di euro copriamo interamente tutte le domande ammesse a contributo per il 2024, con una equa ripartizione delle risorse disponibili per soddisfare i fabbisogni delle microcomunità sull'intero territorio regionale. Con uno stanziamento complessivo di 2,8 milioni di euro nel triennio, continuiamo a sostenere con grande attenzione il modello di assistenza sociale che storicamente caratterizza la nostra regione. E' un modello che ci consente di mantenere quando più possibile i nostri anziani su un territorio di montagna complesso come il nostro, attraverso le strutture delle micro e la rete di assistenza domiciliare".

Le domande di contributo, presentate da tutte le Unités e dal Comune di Aosta, riguardano acquisti di beni strumentali e condizionatori portatili, nonché realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento delle strutture, anche attraverso il potenziamento e l'installazione di impianti di climatizzazione.

La delibera prenota una spesa complessiva di due milioni e 827.449 euro sul triennio 2024/2026, di cui un milione e 550.090 euro sul 2024, un milione e 24.300 euro per il 2025 e 253.080 euro per il 2026. La spesa complessiva stanziata su Fondi regionali è di un milione e 550.090 per soddisfare le richieste delle otto Unités e del Comune di Aosta.



