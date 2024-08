Scontro tra auto e moto a La Thuile, morto un centauro

E' di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane a La Thuile, lungo la strada per il colle del Piccolo San Bernardo. La vittima è Marcello Orlandi, di 68 anni, motociclista della provincia di Arezzo. Dopo uno scontro con un'auto, una utilitaria Opel, è stato sbalzato a terra per almeno 10-15 metri. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'incidente è avvenuto nei pressi del lago Verney.

Secondo quanto si è appreso, mentre il conducente dell'auto stava svoltando per fermarsi in un piazzola, il centauro era impegnato in un sorpasso. Lo scontro tra i due veicoli è stato inevitabile. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di La Thuile per valutare le modalità di condotta di guida della moto e dell'auto. E' stata informata la procura di Aosta. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas.

