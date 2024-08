Scarico straordinario della diga Place Moulin, conclusa la prima fase

Si è conclusa la prima fase di intervento per il ripristino della funzionalità di scarico di fondo della diga di Place Moulin, dopo le conseguenze dell'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi.

Dallo scarico di fondo e dal canale derivatore - comunica la Protezione civile - esce ora solo acqua limpida. "In base alle nuove misurazioni batimetriche effettuate da Cva, rimangono sul fondale ancora circa 250 mila metri cubi di limi", poco meno della metà della quantità stimata - 560 mila metri cubi - presente prima dell'inizio dell'operazione di scarico, avviata mercoledì 7 agosto.

Il limo ancora presente "progressivamente, si compatterà ulteriormente senza significative ricadute né sulla capacità d'invaso né, soprattutto, sull'efficienza del 'sistema' diga in termini di protezione civile".

Seguirà quindi ora, come previsto, "una settimana circa di rilascio dallo scarico di alleggerimento per diluire ulteriormente gli apporti limosi riversati a valle dell'invaso".





