Pronto soccorso, superati i 150 accessi in un giorno

Al Pronto soccorso dell'ospedale Parini lunedì 5 agosto "si sono superati i 150 accessi e si sono raggiunte le 66 persone presenti contemporaneamente con un conseguente aumento anche del numero di pazienti che necessitano di posto letto. Si tratta principalmente di giovani con traumi e anziani con problemi cronici, per lo più cardiorespiratori".

Così in una nota l'Usl della Valle d'Aosta, ricordando che nel mese di agosto la regione, dotata di un solo Pronto soccorso, "moltiplica fino a otto volte il proprio bacino di utenza attraverso le presenze turistiche".

"La situazione - fa sapere l'azienda sanitaria - viene attentamente monitorata attraverso due incontri quotidiani e vengono messe in campo tutte le risorse disponibili per gestire i momenti di criticità aumentando la risposta per i ricoveri, attivando ulteriori posti letto in discharge room, ottimizzando l'utilizzo delle Rsa di Variney e Perloz per favorire le dimissioni, rivalutando i degenti per razionalizzare il processo di dimissione". "Il mese scorso - dice il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo Uberti - il Pronto soccorso ha retto bene a quello che ormai da anni consideriamo un periodo di sovraccarico per i servizi di emergenza urgenza". Ad agosto "ci aspettiamo il periodo più critico che infatti è iniziato in questi ultimi giorni e come accade tradizionalmente, a inizio settimana, dopo il weekend. Attraverso una serie di azioni organizzative, abbiamo potuto riassorbire l'eccesso di boarding nell'arco di 24 ore: lunedì mattina i pazienti in attesa di un posto letto erano 12, ieri sera erano solo 2. Siamo consapevoli di aver davanti settimane complesse, l'affollamento in alcune giornate sarà inevitabile, ma ci siamo attrezzati per ridurre al minimo le attese e i disagi".

L'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, e il direttore generale sottolineano che "tutto questo è possibile grazie al grande impegno dei nostri operatori a cui siamo certi si unirà la collaborazione della comunità intera per ridurre al minimo le visite al Pronto soccorso che non rappresentano urgenze. La comprensione e la cooperazione di tutti sono cruciali per affrontare insieme questo periodo complesso che potrà protrarsi nelle prossime 2-3 settimane". Sul fronte turistico, "come ogni anno l'azienda ha attivato per il periodo estivo il servizio di assistenza medica dedicato ai turisti, aprendo gli ambulatori per gestione della guardia medica turistica nelle principali località di villeggiatura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA