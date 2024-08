Al via Mater, il Teatro del Lemming torna in Valle d'Aosta

Il Teatro del Lemming torna in Valle d'Aosta in occasione della terza edizione di Mater, rassegna di teatro, danza, musica e letteratura ideata dal Comune di Jovençan in collaborazione con Tamtando. L'appuntamento con la compagnia di teatro di ricerca fondata a Rovigo è per il 20 e 21 agosto prossimi.

Tra agosto e settembre sono sette gli appuntamenti artistici in calendario. A corollario, ci sono conferenze e laboratori a tema 'Anciens Remèdes' e ciclotour alla scoperta del territorio.

"Nel corso degli anni ci siamo ispirati a tre muse. In quest'edizione tocca a Demetra, nella mitologia greca è la dea dell'agricoltura. Quando abbiamo pensato al festival, ci siamo ispirati alla Maison des anciens remèdes, dove sono custoditi saperi che nella maggior parte dei casi erano trasmessi dalle donne", spiega Michelle Bionaz, assessora comunale di Jovençan alla Cultura.

Oltre 40 artisti si esibiranno tra agosto e settembre occupando orti, viuzze, oltre al jardin des Anciens remèdes e il vecchio cimitero, coinvolgendo residenti, turisti e in chiusura, come da tradizione, dando voce ai bambini della scuola primaria di primo grado del paese.

Il primo appuntamento della rassegna, questa sera alle 21 al vecchio cimitero del paese, è con lo spettacolo 'Respect - Il coraggio di avere paura', per la regia di Elena Pisu.



