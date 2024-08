Dispersi sul Monte Bianco, una piccozza a bordo crepaccio

Risultano ancora dispersi i due alpinisti tedeschi di 30 e 39 anni di cui non si hanno più notizie dopo il crollo di un seracco, un grosso blocco di ghiaccio, avvenuto lunedì notte sul Mont Blanc du Tacul, a oltre 4.000 metri di quota, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Una piccozza è stata trovata sul bordo di un crepaccio e una delle ipotesi dei soccorritori è che i due siano stati trascinati nella spaccatura del ghiacciaio dalla valanga.

Considerata la quantità di neve caduta al suo interno, le autorità francesi ritengono troppo pericoloso al momento calare degli operatori. Come un altro centinaio di alpinisti, i due dispersi avevano trascorso la notte al rifugio des Cosmiques.

L'incidente lungo la via normale dei Trois Mont Blanc è avvenuto alle 3 di ieri e ha provocato almeno un morto e quattro feriti, di cui uno grave. La vittima - riporta il sito di France Bleu - è il catalano David Blot, di 57 anni. "Era molto attento alla sicurezza. Era capace, in caso di pericolo, di fermare un'uscita e di voltarsi. Era molto serio", ha detto alla testata francese Jacques Bompieyre, membro dell'associazione 'Sport Montagne Cerdagne Capcir', di cui faceva parte anche la vittima.

Il Club alpino francese di Perpignan gli ha reso omaggio in un post: "Tutti i nostri pensieri vanno a sua figlia Émeline, alla sua famiglia, ai suoi amici più cari".

I quattro feriti sono una coppia di amici francesi di Blot - un quarantaduenne in rianimazione con emorragia cerebrale e una donna di 40 anni con lesioni polmonari -, uno spagnolo di 58 anni e suo figlio diciassettenne, che hanno riportato delle fratture. Altre cordate - una decina di alpinisti in totale - erano sulla via al momento del distacco del seracco, ma sono scampate alla valanga di neve e ghiaccio.



