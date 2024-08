Aosta, invariate le quote pasto per la refezione scolastica

Per il prossimo anno scolastico restano invariate le quote pasto del servizio di refezione del Comune di Aosta destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire del servizio, anche per coloro che erano già iscritti e in regola con i pagamenti delle bollette riferite all'anno scolastico precedente.

Come già negli scorsi anni, l'iscrizione potrà avvenire esclusivamente online attraverso la procedura attivabile nella sezione 'Servizio di refezione scolastica' dello Sportello telematico polifunzionale del sito Internet comunale.

Per quanto riguarda i residenti nel Comune di Aosta, il primo minore iscritto pagherà 4 euro, mentre la quota per ogni minore iscritto successivo al primo ammonterà a 2,50 euro. Per i minori residenti in altri comuni o in comuni eventualmente convenzionati con quello capoluogo le quota saranno, rispettivamente di 6 euro e di 4 euro.

Inoltre, solo per i minori residenti nel Comune di Aosta vi è la possibilità di usufruire della quota ridotta (calcolata esclusivamente sulla quota primo figlio) in base all'indicatore Isee, con riduzione del 75% per Isee fino a 4.000 euro e del 50% per Isee fino a 6.500 euro.



