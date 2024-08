Autostrade, A5 gratis tra Verres e Chatillon per una notte

Il tratto dell'autostrada A5 tra Châtillon e Verrès potrà essere percorso gratuitamente dalle 23.30 di oggi alle 6.30 di domani per la chiusura della strada statale 26 a Montjovet. Lo comunicano la Presidenza della Regione e gli assessorati ai trasporti e alle opere pubbliche dopo aver ricevuto dalla società autostradale Sav la comunicazione dell'esenzione dal pagamento del pedaggio per i veicoli. La gratuità è stata disposta in relazione alla contestuale chiusura temporanea al traffico disposta dalla società Anas della statale 26 a Montjovet (dal km 70+650 al km 70+900) per l'esecuzione dei collaudi sulle opere recentemente realizzate.



