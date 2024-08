Vda Aperta, governo attacca agricoltori della cannabis light

"La scorsa notte il Governo si è accanito nuovamente sui lavoratori e lo ha fatto durante una seduta fiume nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Intriso di follia propagandistica, il Governo continua, provvedimento su provvedimento, ad accanirsi su determinate categorie: ieri notte lo ha fatto sui lavoratori della filiera produttiva della cannabis light, azzerando di fatto un settore produttivo che impiega migliaia di persone e che fattura oltre 500 milioni di euro all'anno". Lo scrive, in una nota, Valle d'Aosta Aperta aggiungendo: "Raccontano di aver fatto la guerra alla droga ma, nella realtà, stanno lasciando a casa migliaia di persone e piccoli imprenditori, presenti anche in Valle d'Aosta, che hanno investito in questo settore e che da un giorno all'altro vedono trasformare una professione perfettamente legale in illegale.

Ci auguriamo che i parlamentari valdostani mettano mano su questo Disegno di legge e che almeno provino ad arginare la sconsideratezza di questo governo.

Auspichiamo inoltre che anche il Governo regionale si faccia sentire per tutelare i lavoratori e le lavoratrici valdostane".



