Centro salute mentale, 400 accessi in sette mesi al triage

Da gennaio al 31 luglio sono stati 400 gli accessi al triage infermieristico del Centro di salute mentale di Aosta, che da maggio riceve i pazienti in un'area completamente ristrutturata in via Guido Rey ad Aosta. Il dato è stato fornito dalla direttrice del dipartimento di salute mentale, Anna Maria Beoni, durante la conferenza stampa di presentazione ai giornalisti dei nuovi locali, realizzati grazie ai fondi del Pnrr e che sono costati poco meno di 100 mila euro.

Al suo interno il Centro di salute mentale ha dieci ambulatori specialistici che offrono un servizio ai pazienti di 100 ore settimanali. ''Da quest'anno - spiega - abbiamo riorganizzato il nuovo Centro di salute mentale con la novità del triage infermieristico. L'utente arriva con accesso diretto senza impegnativa del medico e i nostri infermieri che sono stati formati per l'accoglienza e sanno indirizzare il paziente nel modo più adeguato. Il triage serve a valutare la persona e capire che risposte dare e questo ha fatto sì che in pronto soccorro ci siano meno accessi''. Aggiunge: ''Fanno parte del Centro di salute mentale anche gli ambulatori sul territorio. Le ore sono state aumentate è aperto cinque giorni alla settimana e in questi giorni arriviamo fino a 10 accessi al giorno''.

In Valle d'Aosta sono 15 i posti letto per i pazienti psichiatrici e vengono trattati 1.011 casi ogni 100 mila abitanti. Il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti ha sottolineato: ''Le ultime indagini sul servizio psichiatrico valdostano ci collocano tra le cinque regioni italiane più virtuose. Possiamo dire, che l'unico parametro negativo è quello per i trattamenti sanitari obbligatori (Tso), doppio rispetto alla media nazionale''. Per il direttore Uberti il fenomeno dei suicidi ''resta un problema ma sono molti i fattori da tenere in considerazione''. Per l'assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi ''Il nuovo Centro di salute mentale rappresenta vuole essere il primo passo per dare delle risposte importanti ai cittadini in un campo così delicato come quello della psichiatria. È un cardine che si pone tra la medicina territoriale e quella ospedaliera''.

