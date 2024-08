Con un'ordinanza della sindaca di Valtournenche Elisa Cicco è stata disposta la riapertura della via italiana al Cervino, sia in salita sia in discesa. La decisione è stata presa al termine dei lavori di disgaggio "in preparazione dell'intervento di manutenzione straordinaria alla Capanna Carrel". La via italiana era stata chiusa il 20 luglio scorso.



