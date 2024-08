Aperto ad Aosta l'Atelier des métiers, 44 artigiani professionisti in piazza Chanoux

E' stato aperto stamane in piazza Chanoux l'Atelier des métiers, che come ogni anno anticipa e accompagna la Foire d'été, la cui 55/a edizione è in programma sabato 3 agosto. Nel padiglione che rimarrà aperto fino al 4 agosto, con orario di 10-20, sono in esposizione gli oggetti realizzati dai professionisti e dai maestri artigiani della Valle d'Aosta.

All'Atelier des Métiers prendono parte quest'anno 44 realtà imprenditoriali, artigiani che hanno trasformato una passione in un lavoro. L'esposizione allestita nella piazza principale della città è una sorta di antica bottega dove vengono proposti oggetti che arrivano dalla lavorazione di legno, pietra, ferro battuto, ceramica, canapa, lana, cuoio, vetro e metalli di vario tipo.

Da oggi prende il via anche Orsoff, un percorso parallelo alla Fiera, che offre visioni diverse dell'artigianato tradizionale, non solo per dare luce a espressioni artistiche dell'artigianato, ma anche per fornire nuove interpretazioni o re-interpretazioni degli elementi principali della Saint-Ours.

Sono coinvolti 35 artisti/artigiani che esporranno le loro opere in 15 luoghi nel percorso Foire.



