Spelgatti (Lega), "approvato un ordine del giorno per Valle d'Aosta"

"Con l'approvazione in Aula di un ordine del giorno della Lega al dl Ricostruzione, abbiamo ottenuto l'impegno del governo a promuovere interventi a sostegno della Valle d'Aosta nel fronteggiare le gravissime conseguenze degli eventi alluvionali del mese scorso. Nonostante la rapidità degli interventi, permane una profonda preoccupazione per la situazione delle comunità colpite, essendo parte della stagione profondamente compromessa. L'esecutivo si è impegnato a stare al fianco della regione con le iniziative necessarie". Così in una nota la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA