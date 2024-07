Operai feriti a Saint-Rhémy-en-Bosses, sequestrato il cantiere

Il cantiere di ampliamento del prosciuttificio di Saint-Rhémy-en-Bosses, dove ieri quattro operai sono rimasti feriti, è stato posto sotto sequestro.

Saranno le indagini dello Spresal - che ha messo i sigilli al cantiere - a dover chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e a verificare eventuali responsabilità. La procura appena riceverà gli atti aprirà un fascicolo. I quattro operai, di 64, 61, 45 e 41 anni, sono tutti ricoverati all'ospedale regionale Umberto Parini. Nessuno è in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la squadra di operai stava lavorando alla posa di alcune travi prefabbricate per la soletta. Gli operai erano sul solaio, quando una trave, per cause ancora da chiarire, ha ruotato su sé stessa, facendoli precipitare. Immediati i soccorsi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Etroubles, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino valdostano oltre al personale del 118.



