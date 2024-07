Cade una trave nel cantiere del prosciuttificio, quattro feriti

Quattro operai di 64, 61, 45 e 42 anni sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Saint-Rhémy-en-Bosses. I fatti in un'area di cantiere, dove sono in corso dei lavori in una struttura destinata ad ampliare le capacità produttive del prosciuttificio De Bosses.

I quattro sono rimasti coinvolti dalla caduta di una delle travi in cemento armato che stavano scaricando da un camion con una gru. Il ferito in condizioni considerate più gravi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Parini in elicottero, gli altri tre in ambulanza. Tutti erano coscienti quando sono stati soccorsi. Altri due operai presenti sul posto sono invece rimasti illesi. Ancora da stabilire le cause dell’incidente.

Tra i primi a prestare aiuto due villeggianti di origine britannica, ma residenti a Lodi, che abitano vicino al cantiere, in fondo al borgo di Saint-Rhémy.

Sul posto l'elicottero con il medico del 118 e i tecnici del Soccorso alpino valdostano, le ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della struttura complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Usl Valle d'Aosta. La procura di Aosta aprirà un fascicolo per far luce sull’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

