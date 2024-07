Militare della Guardia di finanza indagato per un peculato da 130 mila euro

La procura militare di Verona ha indagato per peculato militare un appuntato scelto della Guardia di finanza di Aosta. In base alle indagini, il militare ha sottratto dalle casse del Corpo circa 130 mila euro nell'arco di quattro anni. L'indagato, che sarà interrogato il prossimo 9 agosto, respinge in modo netto ogni accusa, sostenendo di poter chiarire la sua posizione.

L'appuntato, che da mesi è in congedo per malattia, era addetto ai servizi amministrativi di gestione della foresteria e delle cedole dei carburanti. Gran parte dell'accusa riguarda proprio la gestione dei locali destinati agli ospiti: secondo gli inquirenti si sarebbe appropriato di circa 112 mila euro. Ad accorgersi degli ammanchi i colleghi che lo hanno sostituito durante la malattia. I restanti 18 mila euro contestati riguardano perlopiù la gestione di cedole dei carburanti, mobili e attrezzature da palestra.

Secondo la procura militare, l'appuntato si sarebbe appropriato di una parte degli affitti della foresteria dopo che gli ospiti versavano il dovuto. Le locazioni, infatti, venivano pagate molto spesso in contanti. In Valle d'Aosta sono 18 gli appartamenti della Guardia di finanza a uso foresteria, e ne possono usufruire gli appartenenti alle forze armate, i famigliari e i militari in pensione.



