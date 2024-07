Marché au Fort, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Marché au Fort 2024, che si svolgerà nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre prossimi nella cornice della fortezza ottocentesca.

Le aziende interessate a partecipare all'iniziativa possono trovare tutte le informazioni e la modulistica necessaria all'iscrizione sul sito istituzionale della Regione al link: https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestaz ioni-2024/marcheaufort_i.aspx "Marché au Fort è una manifestazione che incontra ogni anno un eccezionale successo di pubblico, non solo rispetto al numero di visitatori ma anche nell'approccio che questi hanno nei confronti del settore enogastronomico", sottolinea l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel.

"Negli ultimi anni - aggiunge Carrel - l'interesse e l'attenzione dimostrati per i prodotti valdostani sono in crescita costante; i nostri prodotti tipici incuriosiscono e fidelizzano gli amanti dei sapori autentici, sempre più alla ricerca di qualità e sostenibilità. Quest'anno, la manifestazione giunge alla 20esima edizione e l'assessorato, in collaborazione con i partner dell'evento, vuole celebrare i produttori e le aziende del territorio che ogni anno si raccontano e valorizzano la nostra regione attraverso il loro lavoro. La passione, l'impegno e le storie di queste aziende saranno il fulcro delle due giornate autunnali, ormai iconiche, dedicate alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche valdostane".

La domanda di partecipazione a Marché au Fort dovrà essere inviata esclusivamente tramite Pec (agricoltura@pec.regione.vda.it) entro il prossimo venerdì 30 agosto.



