L'ambasciatore Usa in Italia ha visitato la Valle d'Aosta

L'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Jack Markell, è stato oggi in visita in Valle d'Aosta.

Accolto dal presidente della Regione, Renzo Testolin, e dagli assessori Luigi Bertschy, Giulio Grosjacques, Jean-Pierre Guichardaz, Davide Sapinet, ha visitato l'Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e poi è andato a Courmayeur, per salire sulla funivia Skyway Monte Bianco.

"Questo museo - ha detto Markell all'interno dell'Area megalitica - è incredibile, non è molto comune trovare un museo di questa qualità in una zona di una bellezza straordinaria. E' veramente una cosa speciale vedere la storia e la bellezza insieme". "Gli americani che vengono - ha aggiunto - amano l'Italia ma non conoscono tutto dell'Italia. Sarà la mia missione personale di far conoscere questa chicca speciale", la Valle d'Aosta.

Per Testolin "l'importanza della visita risiede nell'attenzione che l'ambasciatore e il suo staff hanno dimostrato verso la nostra regione. Un'opportunità che non dobbiamo sprecare, sulla quale dobbiamo investire per creare i presupposti per farci conoscere in un mercato, soprattutto turistico, molto importante. I sei milioni di visitatori statunitensi in Italia sono una base su cui poter lavorare e penso che se c'è un interesse comune possa portare sicuri benefici al nostro territorio".



