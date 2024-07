Torna GiocAosta, 4.500 preiscrizioni a dieci giorni dal via

La 16/a edizione di giocAosta è pronta ad aprire i battenti da venerdì 9 a lunedì 12 agosto. "Ad ora abbiamo 4.500 preiscrizioni: a dieci giorni dall'evento è il 50 per cento in più rispetto allo scorso anno", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione Davide Jaccod, membro del direttivo dell'associazione Aosta Iacta Est.

"L'anno scorso abbiamo avuto 35 mila presenze attive nei quattro giorni. Il pubblico per due terzi arriva da fuori Valle appositamente per GiocAosta". L'edizione 2024 è dedicata all'arte e omaggia l'opera di Edvard Munch diventata un meme: ecco quindi 'Una festa da Urlo'.

La novità principale è l'apertura notturna della ludoteca nella notte tra sabato e domenica: alla chiusura dei padiglioni, a mezzanotte, il prestito di giochi non si ferma e consente agli appassionati di godere di una nonstop ludica inedita. Tra le novità anche il grande puzzle collettivo preparato nella sala dell'Hôtel des États, la gara di aeroplanini di carta in viale Conseil des Commis, la ludoteca di montagna all'arrivo della cabinovia Aosta-Pila. Ma anche il primo torneo aostano dedicato al Cubo di Rubik (ospitato da Plus, la nuova vita della Cittadella dei giovani), l'incontro tra giovani di Youngle, l'omaggio ai 50 anni di Dungeons & Dragons e ai 25 anni delle trottole Beyblade.

In programma una ricerca dell'Università della Valle d'Aosta, finanziata da Fondazione Crt, che si propone "di rilevare, analizzare e discutere in chiave pedagogica il valore educativo del gioco analogico da tavolo di tipo cooperativo come teatro informale di apprendimenti socio-relazionali e trasversali".

L'organizzazione può contare su 350 volontari da dieci diverse regioni italiane, 100 soggetti coinvolti a vario nell'organizzazione e il sostegno di Regione Valle d'Aosta, Comune di Aosta e Fondazione Crt. "Questa manifestazione fa da volano per i target del nostro turismo culturale: attraverso questo format riuscite a dare una enorme visibilità ai nostri luoghi della cultura", ha detto durante la conferenza stampa l'assessore regionale ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz.





