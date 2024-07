"Scuola che promuove salute", nasce rete regionale

La giunta regionale ha approvato la costituzione della rete regionale della "Scuola Vda che promuove salute". L'iniziativa coinvolge gli assessorati all'istruzione e alla salute, oltre alle istituzioni scolastiche. In particolare "è stato definito di strutturare tra 'Scuola' e 'Salute' - si legge in una nota - un percorso congiunto e permanente che includa la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell'azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, includendo auspicabilmente anche i servizi per la prima infanzia ed i percorsi di istruzione e formazione professionale".



