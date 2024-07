La Tokyo e il Monte Fuji di Ludovico Bich in mostra in Norvegia

Il valdostano Ludovico Bich espone i suoi scatti del Giappone in Norvegia, all'interno della programmazione di Bodo capitale europea della cultura 2024.

Immagini realizzate dopo che, nel 2007, "in un periodo di seria difficoltà" decise di andare a Tokyo: "una nuova impresa, in cui l'unica compagna di avventura era la mia macchina fotografica e il viaggio in Giappone era il viaggio alla riscoperta di me stesso. Tokyo sarebbe stata la base, la cima del monte Fuji il punto da cui osservare la mia vita da una diversa prospettiva".

"Questa - spiega l'albergatore di Breuil-Cervinia - è la prima volta che rendo pubblici questi scatti. Prima d'ora li avevo mostrati solo ai parenti e agli amici più cari. Vi chiederete perché ho aspettato così tanto per questa mostra. Più volte ho avuto l'occasione di esporre in Italia, ma il legame intimo con queste foto, il percorso interiore che le ha accompagnate, mi imponevano di aspettare un'opportunità speciale".

"Non vivo di fotografia. La fotografia - aggiunge Bich - è la mia passione; non intendo farla diventare un lavoro. Lo spazio che le dedico è personale, non ha un fine commerciale. Per questo motivo, tenevo in serbo questa collezione, scartando le esposizioni che non ritenevo adatte. Grazie al mio lavoro come albergatore nelle Alpi, ho ricevuto molti ospiti norvegesi, con alcuni dei quali ho instaurato un rapporto di amicizia sincera, affezionandomi al popolo norvegese e al suo paese. L'anno scorso proprio un norvegese, il mio amico e coetaneo Morten Jackheln, mi ha segnalato la possibilità di esporre all'interno della programmazione di Bodo capitale della cultura 2024 mi sono detto: 'Sì, questa è la volta buona. È l'occasione giusta per presentare il mio lavoro, che per anni ho lasciato in attesa, come addormentato, nei miei hard disk'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA