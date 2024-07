"Oss tra i lavori usuranti", sì della Camera alla proposta Manes

La Camera ha approvato un ordine del giorno a firma del deputato valdostano Manes che riguarda le "professioni socio-sanitarie con qualifica di Oss" e volto a evidenziare come - si legge in una nota del parlamentare - anche queste figure dell'ambito sanitario "si trovano ad operare in contesti difficili, sempre a contatto con persone molto fragili e con oggettive difficoltà gestionali, organizzative, logistiche e fisiche". L'approvazione è arrivata ieri, nell'ambito della conversione in legge del decreto legge sulle misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.

"Sono contento - dichiara Manes - che, tra i pochi ordini del giorno a cui il governo e il ministro Schillaci hanno dato parere favorevole, ci sia il nostro. Lo ritengo un risultato importante, perché per la prima volta a livello nazionale si prende coscienza che questi lavoratori sono soggetti, durante tutto l'arco della propria vita professionale, a stress e carichi psico-fisici diretti e indiretti. Una problematica, questa, molto sentita anche in Valle d'Aosta, soprattutto nel comparto pubblico e privato delle cosiddette micro-comunità per anziani e non solo".



