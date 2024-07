Rini, il ministro Zangrillo venerdì a Valtournenche

"Ci tengo a ringraziare di cuore tutto il governo nazionale e, in particolare il nostro vicepremier Tajani che, ancora una volta, ha dimostrato competenza e viva attenzione nei confronti del nostro territorio. Queste sono le risposte, serie e concrete, che merita la nostra regione. Venerdì, a dimostrazione di tale attenzione il ministro Zangrillo sarà a Valtournenche per incontrare l'amministrazione e la popolazione". Così la coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, esprimendo "soddisfazione per la pronta risposta del governo nazionale all'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni del 29 e 30 giugno 2024".

Ieri il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi sui territori colpiti. Al fine di attuare i primi interventi e fare fronte alle esigenze più urgenti, si sono stanziati, 20 milioni e 600 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.



