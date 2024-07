Il presidente Mattarella atteso ad Aosta a settembre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso il prossimo 7 settembre ad Aosta.

Nelle previsioni, la visita di Mattarella nella regione autonoma - la prima durante il suo secondo mandato e la seconda da quando è capo dello Stato - sarà legata all'ottantesimo anniversario dell'autonomia valdostana. In programma anche un incontro nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, che non si configurerà però come un'inaugurazione. Sono previsti, al momento, un incontro con il corpo accademico e probabilmente una conferenza.

La notizia della probabile visita del capo dello Stato in Valle d’Aosta è emersa in occasione della polemica da parte delle opposizioni in Consiglio Valle per l’assenza oggi in aula dell’assessore regionale Luciano Caveri. “Oggi sono a Roma - ha replicato Caveri in un post su X - per chiudere il programma per la visita del presidente Mattarella e non in gita scolastica. Pare che sia un terribile vulnus del ruolo del Consiglio Valle. Regalerò un manuale di diritto parlamentare a chi non capisce che esiste il diritto di ‘missione’”.

Il 10 novembre 2018 Mattarella era intervenuto alla Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica per giovani amministratori organizzato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta in collaborazione con l’associazione Italiadecide. “L'autonomia delle Regioni - aveva detto nel suo intervento - è di fondamentale importanza nell'equilibrio costituzionale dello Stato. La Repubblica si basa sull'autonomia e la difesa delle autonomie tutte, da quella della Vallée e di ogni altra Regione, così come quella degli enti locali, ma le Regioni sono particolarmente importanti nel nostro ordinamento, va sempre sottolineata e attentamente difesa".

