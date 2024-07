Carabinieri, visita ad Aosta del comandante interregionale

Il generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, già vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e, dallo scorso 5 maggio, comandante interregionale carabinieri 'Pastrengo' (organo di alta direzione territoriale dell'Arma dei carabinieri delle Legioni Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, con sede a Milano) ha fatto visita al comando Gruppo carabinieri di Aosta.

Accolto dal colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del gruppo, l'alto ufficiale, nella sala rapporto, ha salutato il personale dell'Arma territoriale e speciale operante in Valle d'Aosta, nonché una rappresentanza dell'Associazione nazionale carabinieri.

Il generale Galletta - si legge in una nota dell'Arma - "ha rivolto a tutti i carabinieri espressioni di ringraziamento e di elogio per lo spirito di sacrificio e la professionalità con i quali vengono condotte ogni giorno le attività di prevenzione e di contrasto delle varie forme di criminalità, esortando a proseguire con impegno nell'opera di tutela della legalità, per continuare ad assicurare alla popolazione sempre migliori condizioni di sicurezza".

Al termine del briefing sulle attività svolte dall'Arma nella Regione, il comandante interregionale si è intrattenuto con il presidente della Regione, il vescovo della Diocesi di Aosta, il presidente del Tribunale e il procuratore di Aosta.



