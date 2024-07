Guasto a un camion, il traforo del Monte Bianco chiuso 40 minuti

La circolazione di tutti i veicoli al traforo del Monte Bianco è stata sospesa per circa 40 minuti a causa dell'avaria di un mezzo pesante immatricolato in Italia, che ha avuto problemi a uno pneumatico. Lo stop al transito è scattato alle 13.50, quando il veicolo era nella galleria, all'altezza della piazzola di sosta numero 15, a circa 4,5 chilometri dall'entrata francese. Il guasto ha generato una leggera emissione di fumo.

Seguendo le collaudate procedure, sono stati chiusi gli ingressi esterni ed è stato bloccato il flusso dei veicoli all'interno del traforo con l'accensione dei semafori rossi e l'abbassamento delle barriere di traffico disposte ogni 600 metri.

I servizi di sicurezza interni del Tmb-Geie che presidiano in permanenza il Traforo del Monte Bianco sono subito intervenuti sul luogo dell'evento a bordo dei veicoli in dotazione attrezzati per la lotta contro l'incendio, per procedere alle operazioni di verifica e messa in sicurezza del veicolo. In applicazione delle procedure previste è stato richiesto l'intervento dei servizi pubblici di soccorso; il loro ingresso in galleria non si è tuttavia reso necessario.

Le persone a bordo degli altri veicoli presenti all'interno del traforo sono state invitate a raggiungere i luoghi sicuri e sono state assistite dagli operatori e dalle le squadre di sicurezza. Alle 14.30 la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato e alle 15.10, al termine delle operazioni di evacuazione del mezzo in avaria, la circolazione è stata ripristinata regolarmente nei due sensi di marcia.



