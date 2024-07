Regionali 2025, aperto un tavolo per un polo autonomista moderato

In vista delle elezioni regionali del 2025 in Valle d'Aosta è iniziato un confronto per la formazione di un polo di centro autonomista e moderato: al tavolo siedono rappresentanti di Stella alpina, Rassemblement Valdôtain, Pour l'autonomie e dell'associazione Evolvendo.

Sono state le stesse forze politiche a farlo intendere, rispondendo via e-mail all'invito, arrivato da Pays d'Aoste souverain, per una "riunione a porte chiuse rivolta a tutte le forze autonomiste al fine di creare un polo autonomista unito".

L'incontro promosso dal movimento indipendentista è in programma domani pomeriggio a Fénis.

"Ringraziamo per l'invito e non chiudiamo la porta a nessuno, ma abbiamo già iniziato un percorso", dice Aldo Di Marco, segretario politico di Pour l'autonomie.

L'invito di Pas è rivolto anche ad Union Valdôtaine - che ha annunciato la partecipazione di una propria delegazione - Renaissance Valdôtaine, Esprì e Orgueil Valdôtain.



