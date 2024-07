Alluvione, da Banco Bpm 50 milioni per la Valle d'Aosta

Banco Bpm ha messo a disposizione un plafond da 50 milioni di euro a favore delle famiglie e delle imprese danneggiate dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la Valle d'Aosta e in particolare le zone di Cogne e Cervinia/Valtournenche, con gravi danni alle persone, al territorio e alle sue infrastrutture. Il plafond, si legge in una nota, è disponibile da subito e gli interessati potranno richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore rivolgendosi in una qualunque delle agenzie di Banco Bpm presenti in Valle d'Aosta e Piemonte. I finanziamenti potranno essere impiegati sia per i primi e più urgenti interventi di ripristino o ricostruzione sia per supportare la liquidità di famiglie e aziende.



