Sciopero del trasporto pubblico locale anche in Valle d'Aosta

La Filt Cigl e la Fit Cisl della Valle d'Aosta aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale di quattro ore domani, giovedì 18 luglio, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori. Per il personale viaggiante e di biglietteria lo sciopero avverrà dalle 18 alle 22, per tutti gli altri dipendenti nelle ultime quattro ore del turno.

Sono esclusi dallo sciopero nazionale gli autisti che effettuano il servizio disabili e il servizio sostitutivo di Trenitalia.

Filt Cgil e Fit Cisl nazionali considerano "inaccettabili" le posizioni "da parte delle associazioni datoriali non solo riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, caratterizzato da un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, ma anche per quanto riguarda le tematiche inerenti la sopravvivenza e gli interessi complessivi del settore".

I sindacati, si legge in una nota, "responsabilmente, hanno sempre tentato di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e costruttivo, mai strumentale. Nonostante tutti i nostri tentativi, tesi a ricercare un accordo, si è dovuto prendere atto delle indisponibilità datoriali a rinnovare il Ccnl, con un incremento economico in linea con l'aumento del costo della vita; a rimodulare la normativa per consentire una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro, nonché a individuare soluzioni propedeutiche a contrastare il fenomeno delle aggressioni".



